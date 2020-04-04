 

Мнение: Коронавирусная шизофрения

04.04.2020, 23:25, Разное

В Москве на Патриарших прудах около 16:45 задержали парня, который выгуливал собаку. При этом парня запихнули в машину, а собаку оставили на улице.

Мне не хватает слов. Если это не идиотизм, что это такое?

Понятно, что служивые выполняли приказ руководства. Но надо же и свои мозги иметь! Если от парня исходила угроза заражения окружающих, если у вас есть сведения, что он на карантине после возвращения из Европы, проводите его до дома, оставьте дома собаку и увозите, составляйте протокол, штрафуйте….

А так действия полиции попахивают коронавирусной шизофренией. Гнать надо таких полицейских со службы вместе с теми, кто отдал им приказ хватать выгуливающих собак.

Иначе ситуация может стать необратимой. И люди начнут выходить выгуливать собак,  или в магазин, или еще куда… с битами да монтировками. Начнут стихийно сбиваться в группы и будут бить идиотов в погонах. Мне очень не хочется такого сценария развития событий. И молю Всевышнего, чтобы он не допустил такого кровавого сценария развития событий, чтобы образумил недоумков….

Источник: Ирек Муртазин



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