Губернатор Куомо: Китай и штат Орегон передали Нью-Йорку более 1000 аппаратов ИВЛ

04.04.2020, 23:22, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в субботу о том, что штат получит более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких из Китая и штата Орегон, расположенного на северо-западе США. Власти Нью-Йорка продолжают поиск аппаратов, которые необходимы в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом.

Число американцев, заболевших COVID-19, превысило четверть миллиона, из которых умерли более 7000 человек. Более 3500 смертей зарегистрированы в штате Нью-Йорк. Куомо сказал, что аппараты ИВЛ из Китая должны прибыть в субботу.

«Это большое событие, и оно будет иметь для нас существенное значение», – сказал Куомо, добавив, что штат Орегон также отправил в Нью-Йорк 140 аппаратов. Куомо также ищет аппараты ИВЛ на территории штата, издав приказ, обязующий даже частные больницы в штате передавать аппараты в наиболее нуждающиеся в них медицинские учреждения.

«Я хочу, чтобы все закончилось, – сказал Куомо – Это продолжается только 30 дней с момента первого случая [заражения], и уже похоже на целую жизнь».