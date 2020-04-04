Домашнее насилие как «симптом» коронавируса в России

04.04.2020, 23:22, Новости дня

Ряд российских общественных организаций призвал правительство и региональных руководителей принять экстренные меры для защиты пострадавших от домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Об этом накануне сообщила правозащитная организация «Зона права».

По официальным данным, за последние сутки в России выявлены 582 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 4731, из них на Москву приходится 3357 (плюс 434 за сутки). С начала пандемии в стране умерли 43 человека (в столице – 27).

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 апреля в ходе своего телеобращения к гражданам продлил до конца текущего месяца так называемый режим нерабочих дней, возложив на глав регионов обеспечение необходимых мер по выходу из кризиса.

В этой связи в российских городах население, в основной его массе, обязали «самоизолироваться», попросту говоря, не выходить из домов без острой необходимости. Нарушителям режима грозят серьезные штрафы, начиная от четырех тысяч рублей (для автомобилистов – начиная от пяти тысяч).

Российские правозащитники в своем воззвании отметили, что с введением режима карантина во всем мире возрастает количество жалоб от жертв домашнего насилия, то же самое в полной мере касается Российской Федерации. Положение в стране усугубляется тем, что полиция сейчас приостановила личный прием граждан, и пострадавшие могут обратиться за помощью лишь по телефону, электронной почте или через обычную почту.

Точной статистики жертв домашнего насилия в России нет. По разным оценкам, ежегодно в семейно-бытовых конфликтах погибают от нескольких сотен женщин до 14 тысяч.

Авторы письма также попросили власти обеспечить необходимое количество мест в убежищах, где могли бы укрыться потерпевшие, создать Координационный центр быстрого реагирования на жалобы о насилии и принять другие неотложные меры.

Ситуация с коронавирусом заметно усугубила проблему домашнего насилия в России, считает председатель Женской (гендерной) фракции, исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» Галина Михалева. По ее мнению, это происходит потому, что психологически очень тяжело находиться постоянно в четырех стенах, отсюда у людей срывы.

«Если отношения в семье и без того были неблагополучными, то это совсем плохо, тут недалеко до беды, – добавила она в интервью «Русской службе «Голоса Америки». – Так что увеличение числа эксцессов, связанных с насилием, легко прогнозируется».

К сожалению, власти не осознают серьезность проблемы, и ожидать от них адекватной реакции не приходится, констатировала Галина Михалева: «Да и инструментов для этого никаких нет – ни законодательных, ни организационных. В стране существуют всего несколько центров для пострадавших от семейного насилия, причем далеко не во всех городах и с очень низкой пропускной способностью».

На самом деле надо принимать закон о домашнем насилии, однако у него в стране слишком много противников, резюмировала политик.

Сопредседатель международного клуба «Журналистка» Надежда Ажгихина в комментарии Русской службе «Голоса Америки» подчеркнула, что ситуация с домашним насилием на фоне пандемии ухудшилась во всем мире, и Россия здесь не исключение. На ее взгляд, отчасти это вызвано объективными обстоятельствами.

«Когда люди, у которых сложились нездоровые отношения, вынуждены долго находиться вместе в замкнутом пространстве, ни к чему хорошему это не приводит. Но опять-таки это свидетельствует в пользу того, что надо не откладывать те меры, о которых давно и на всех углах трубит общественность. Необходимо принять закон о противодействии насилию. Увы, документ встречает яростное сопротивление активистов правого толка и тех политиков, которые на этом стремятся заработать себе популярность», – заключила она.