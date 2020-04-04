Онлайн-сервисы презентуют льготные условия на игры в период карантина

04.04.2020, 23:09, Разное

Пандемия коронавируса заставила большинство людей во всех странах проводить свое время в самоизоляции. В связи с этим целый ряд онлайн-сервисов объявил о льготных условиях, касающихся использования игр в период карантина.

В частности, компания Ubisoft сделала объявление для своих пользователей о том, что целый месяц они смогут иметь бесплатный доступ к определенным онлайн-продуктам. Так, в данное время геймеры могут свободно и без оплаты наслаждаться игрой в “Might&Magic”. Также бренд инициировал проведение весенней распродажи 311 игр, ко многим из которых есть специальные дополнения. В свою очередь, студия Epic Games Store на период до 9 апреля предоставила бесплатный доступ для скачивания целой серии проектов: Drawful 2, Hob, Gone Home и т.д. Также, чуть позже, фирмой будет обеспечена возможность поиграть и в игру Sherlock Holmes.

Сообщается, что площадки, не расщедрившиеся на бесплатные “подарки”, тем не менее, анонсировали проведение различных выгодных акционных скидок. Такими фирмами стали Steam и GOG. Наиболее же привлекательным является предложение группы Mail.ru Group – она подготовила проект “ИграемДома”, в рамках которого будет проведено различных акций на сумму в 200 млн. рублей. Поскольку большая часть продукции и так имеет бесплатный статус, в играх появится немало бонусов.