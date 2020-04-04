Канада и США обсудили введение пошлин против РФ и Саудовской Аравии

04.04.2020, 23:08, Новости дня

Оттава и Вашингтон обсуждают возможность введения пошлин на российскую и саудовскую нефть, сообщают СМИ.

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни заявил, что обсуждал с США «потенциальные пошлины на импорт нефти в Северную Америку». Эту информацию подтвердили, как пишет Financial Times, официальные лица в США.

Кенни сказал, что «ОПЕК+ вызвала этот кризис», поэтому ОПЕК+ и должна «положить ему конец», передает ТАСС.

Если ОПЕК сократит добычу нефти, Альберта тоже готова рассмотреть такой шаг. Министр энергетики Альберты хочет принять участие в министерских переговорах ОПЕК+.

Financial Times пояснила, что провинции Канады могут сами определять свою политику в сфере нефтедобычи, а вот решение о введении тарифов принимает Оттава.