Канада и США обсудили введение пошлин против РФ и Саудовской Аравии
04.04.2020, 23:08, Новости дня
Оттава и Вашингтон обсуждают возможность введения пошлин на российскую и саудовскую нефть, сообщают СМИ.
Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни заявил, что обсуждал с США «потенциальные пошлины на импорт нефти в Северную Америку». Эту информацию подтвердили, как пишет Financial Times, официальные лица в США.
Кенни сказал, что «ОПЕК+ вызвала этот кризис», поэтому ОПЕК+ и должна «положить ему конец», передает ТАСС.
Если ОПЕК сократит добычу нефти, Альберта тоже готова рассмотреть такой шаг. Министр энергетики Альберты хочет принять участие в министерских переговорах ОПЕК+.
Financial Times пояснила, что провинции Канады могут сами определять свою политику в сфере нефтедобычи, а вот решение о введении тарифов принимает Оттава.
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