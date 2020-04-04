 

Мнение: Коронавирусные пропуска

04.04.2020, 22:55, Разное

Вот такие пропуска будут раздавать в Севастополе для тех, кто будет ходить на работу или по другой надобности (признанной государством). Судя по номерам, напечатали с запасом.
Вчера произошла идиотская ситуация – люди с утра пошли получать пропуска в центр выдачи документов, в результате чего образовалась огромная очередь, а люди не смогли получить документ. Понятное дело, что на фоне заявлений про необходимость самоизоляции и соблюдение социальной дистанции, картинка получилась удручающей для властей.

Губернатор вчера публично извинился за это (тут ему плюс, что не стал вилять, а признал косяк властей), отметив маразм ситуации и обещал все в кратчайшие сроки исправить. Из-за этого введение пропусков отложили.
Для Развожаева все происходящее является тестом – если потянет ситуацию с коронавирусом в городе, думаю изберется без проблем и избавится от приставки ВРИО. Если же не удержит ситуацию под контролем, то тут уже будут возможны варианты.
Пока что на вид в целом справляется, хотя реальный эффект его действий можно будет оценить ближе к концу апреля.

PS. Из прочего по городу.

1. Местным коммерсантам объявили, что те, кто зарегистрируется на портале "Работа в России", смогут в дальнейшем рассчитывать на государственную поддержку. Те, кто не зарегистрируется, скорее всего поддержки от государства не получат. Пока неясно, какова будет поддержка, но посещаемость сайта и кол-во зарегистрированных пользователей явно вырастет.
2. Проблему с антисептиками обещают решить уже в апреле. В регионе планируют направить 30 млн. литров медицинского спирта для производства антисептиков. Что-то получит и Севастополь. В аптеках уже больше недели серьезный дефицит антисептиков. Сметают быстрее гречки и туалетной бумаги.
3. Для арендаторов гос.недвижимости отсрочку по платежам продлили аж до 30 июня. Арендаторам коммерческой недвижимости придется выплывать самостоятельно. Или не выплывать.

Источник: Colonel Cassad



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