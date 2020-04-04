Радуга на окнах, или Встретимся после потопа

04.04.2020, 22:54, Разное

Гражданское общество Великобритании оказалось гораздо более готовым к вызовам пандемии, чем власти.

В Великобритании закончилась вторая неделя карантина, но динамика смертей пока растет. Последняя цифра – 708 человек в сутки. Всего с начала эпидемии страна потеряла 3605 человек. В ответ на прессинг все более тревожных информационных сообщений и ожиданий пандемического хаоса, реальная повседневная жизнь Великобритании все больше наполняется множеством свидетельств гражданской и человеческой солидарности.

Это самым лучшим образом свидетельствует о наличии в стране действующего гражданского общества и о его единстве перед лицом опасности. Все расколы и разногласия, в частности относительно Брексита, отошли далеко на задний план.

По призыву правительства около 20 тысяч бывших сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) — врачи и медсестры — сообщили, что могут вернуться на работу. Для неквалифицированной работы в NHS записалось 750 тысяч добровольцев.

Кстати говоря, британская NHS — поликлиники, больницы, лаборатории, скорая помощь — с 1948 года бесплатная, сюда обращаются при всех типах заболеваний. Годовой бюджет службы порядка 166 млрд фунтов (на 2019 год). На здравоохранение идет 20 процентов всех поступлений в бюджет Великобритании. Для сравнения, на оборону в год здесь тратится 52 миллиарда фунтов.

Поддержка NHS, врачей, медсестер и всего, что связано с медициной, становится общественным приоритетом. Многие сетевые кафе и рестораны, которые теперь работают только «на вынос», бесплатно угощают медработников кофе и бутербродами. Uber предоставляет сотрудникам NHS 200 тысяч бесплатных поездок на работу и с работы. Uber Eats предоставляет 100 000 бесплатных горячих блюд из тысяч ресторанов или основные предметы из близлежащего магазина.

Пожилые люди неожиданно для них самих оказались в центре внимания. Несколько крупных сетей супермаркетов ввели меры по поддержке пожилых людей, получающих необходимые им товары, такие как защищенные часы покупок и слоты приоритетной доставки. Например, премиальная сеть супермаркетов Waitrose создала Фонд поддержки общин в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, в том числе для создания пакетов услуг по уходу для тех, кто в них нуждается, а также для доставки вещей первой необходимости в местные дома престарелых. Сеть обещает в ближайшее время открыть пожилым и уязвимым клиентам приоритетный доступ к слотам доставки продуктов.

Фото: EPA

Во всех магазинах традиционная интернет-доставка уже расписана на все ближайшие недели, так что для пожилых предложение сверхактуально. Waitrose также пожертвовала по 75 000 фунтов стерлингов в каждую из трех благотворительных организаций: Age UK, FareShare и Trussell Trust.

После того как нагрузка на онлайн-доставку на дом критически возросла, другая гигантская общенациональная сеть супермаркетов Sainsbery’s связалась с 270 тысячами своих пожилых и уязвимых покупателей и предоставила им приоритетные возможности при оформлении и получении заказов.

Сеть магазинов Aldi также взяла на себя ряд финансовых обязательств перед благотворительными организациями Age UK, Teenage Cancer Trust и Neighbourly, которые среди прочего распределяют излишки продовольствия и другие пожертвования среди нуждающихся. Они также набирают 9000 сотрудников, чтобы успешнее «продолжать кормить нацию».

Интернет-магазин бакалейных товаров Morrisons создает 3500 новых рабочих мест, чтобы помочь расширить свою службу доставки онлайн.

Правительство смягчило антимонопольные правила, чтобы позволить супермаркетам совместно использовать распределительные склады, фургоны для доставки и персонал, а также координировать уровни запасов по всей стране.

Крупнейшая благотворительная организация Age UK помогает координировать помощь и поддержку пожилым. Общественные группы помощи были созданы в ответ на коронавирус и предлагают помощь тем, кто в ней нуждается. Доступ к большинству из них можно получить через социальные сети.

На двери нашего многоквартирного дома через несколько дней после объявления карантина появилось вежливое предложение: при необходимости обращаться за помощью к соседям, а если почему-либо не складывается — в управляющую компанию. Она обещала организовать, если понадобится, усиленную уборку подъезда.

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Лекарства в Британии и стар и млад может получить бесплатно, уплатив 9 фунтов (около 900 рублей) лишь за выписанный рецепт, — так устроена система здравоохранения вот уже более 60 лет.

С медицинской точки зрения в Англии признаны уязвимыми в общей сложности полтора миллиона человек. Правительство связалось с 900 тысячами из них и планирует раздавать более чем 50 тысячам бесплатные посылки с продуктами питания каждую неделю: тем, у которых нет ни семьи, ни друзей. Первые 4000 посылок были доставлены в минувшие выходные, сказала BBC.

Вслед за итальянцами и испанцами жители Великобритании прикрепляют на окна нарисованную от руки радугу — символ завета, данного Ною после Потопа, что Господь больше не будет истреблять род человеческий. И хотя службы в Кентерберийском соборе (главном соборе англиканской церкви) приостановлены впервые со времен английской реформации XVI века, таких картинок в окнах очень много.

Фото: EPA

Трудности, однако, быстро нарастают. Пресса и Сети переполнены критикой правительства. На днях проправительственная газета Daily Telegraph рассказала, что осенью 2016 года правительство под руководством Терезы Мэй с участием всех основных департаментов, Национальной службы здравоохранения и местных органов власти проводило специальные учения: тестировало, как службы будут справляться со вспышкой гриппа при уровне смертности, сопоставимом с нынешним. Операция Cygnus («лебедь» по латыни) выявила неувязки и провалы в британском плане обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям.

Учения показали, что система здравоохранения окажется перегруженной, у нее не будет хватать коек для интенсивной терапии, средств индивидуальной защиты и даже мощностей моргов.

Выявленные результаты не были обнародованы, поисковик не находит никаких следов Cygnus на правительственном сайте NHS.

Как пишет Telegraph, они были сочтены «слишком страшными», чтобы их можно было раскрыть.

Ссылались также на проблемы национальной безопасности. На режим жесткой бюджетной экономии в последние десять лет. На то, что прогнозы эпидемии бывают страшнее ее самой, как это случилось со свиным гриппом в 2009 году. Но газета обращает внимание на то, что результаты должны были как минимум повлиять на более ранний отход от стратегии смягчения последствий эпидемии к жесткому карантину. Однако этого не произошло.

Неудивительно, что сейчас СМИ и Сети переполнены отчаянными жалобами на недостаток средств индивидуальной защиты, в том числе и для медицинских работников.

Реакция бюрократии оказалась знакомой: власти, не умея разрешить проблему, хотели прекратить разговоры о ней.

Ведущий телевизионный канал Channel4News сообщил, что врачам угрожали потерей работы за публичные жалобы на отсутствие спецсредств. Подобные предупреждения, говорит председатель Ассоциации врачей Великобритании доктор Ринеш Пармар, поступают с разных концов страны. Газета «Индепендент» сказала об угрозах со стороны администрации отслеживать болтунов в социальных сетях, общительность которых неблагоприятно скажется на их карьерном росте.

В последние дни правительственные чиновники начали сообщать о десятках млн масок, перчаток, фартуков, спецкостюмов, защитных очков и прочего снаряжения, которое поступает или скоро поступит. Но пока всего этого по-прежнему не хватает, и зачастую спецсредства не соответствуют уровню угрозы. Мелькали новости о просроченных средствах, срок годности которых пытались скрыть.

Фото: EPA

Вторая чрезвычайно больная тема – отсутствие тестов на коронавирус не только для населения, но даже для медицинских работников. Очевидно, дает о себя знать идея отказа от массового тестирования, которой правительство Британии следовало в начале кризиса. До сих пор не удалось нарастить мощности, и сегодня в стране тестируется около 9–10 тысяч человек в день. К концу апреля правительство обещает дотянуть до 25 тысяч тестов в день.

По оснащению больниц аппаратами ИВЛ и реанимационными койками Великобритания значительно отстает от многих других стран Европы, включая Италию, Испанию и Германию. Власти обещают передать в распоряжение британских врачей 26 тысяч аппаратов. Но, пишет в твиттере ведущий журналист ВВС 2, по уточненным данным, на этой неделе в больницы их поступит только три тысячи.

Последний штрих чрезвычайной ситуации (пока не формализованной) — появление на сцене военных. Вчера ВВС сообщило, что в армию будет призвано около 3000 резервистов, специалистов, которые будут оказывать медицинскую и материально-техническую поддержку NHS, инженерам и бухгалтерам. Министерство обороны определило, какие специалисты ему нужны. Тех, что уже помогают NHS, или, скажем, работают в доставке, призывать не будут.

Военные сформировали 20-тысячные силы реагирования, уже практически привлечены к работе несколько тысяч военнослужащих. Они помогают в доставке защитной одежды в NHS и при строительстве Nightingale Hospital (гигантского госпиталя на 4 тысячи коек) в восточном Лондоне — первого из нескольких временных госпиталей, которые будут созданы по всей стране. Еще две огромные больницы будут построены к концу месяца в Бирмингеме и Манчестере.

Премьер-министр Борис Джонсон, которого неоднократно критиковали за пренебрежение правилами карантина, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, главный медицинский советник Англии профессор Крис Уитти инфицированы, все они находятся на самоизоляции. Вслед за ними в самоизоляцию отправился советник премьера Доминик Камминг, влиянию которого приписывают критически позднее объявление национального карантина. Газета «Таймс» цитировала его, когда он в частном разговоре, отстаивая позицию премьера Джонсона, сказал, что она «защищает экономику, и если это означает, что несколько пенсионеров умрет, что ж, очень жаль». (Как знакомо!)

«Когда все это закончится, полагаю, следует ожидать большого парламентского расследования деятельности правительства и различных служб, — сказала корреспонденту «Новой» бывший сотрудник министерства иностранных дел. — Проблема только в том, что абсолютное большинство в парламенте принадлежит тори, а политики любят покрывать друг друга. Посмотрим, что из этого получится на этот раз».

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании