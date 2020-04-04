В Instagram появился снимок актеров из «Сватов» в молодости

04.04.2020, 22:53, Разное

Пользователи интернета получили возможность увидеть изображения главных персонажей популярного сериала «Сваты» в молодые годы. Кадры обнародованы в фанатском аккаунте проекта в социальной сети Instagram.

Поклонники «Сватов» заявили в комментариях, что определенные артисты существенно изменились со временем, и теперь их не так просто узнать. Отдельно они отметили актрису Татьяну Кравченко, которая воплотила образ Валюхи в сериале. По мнению многочисленных фанатов, на изображении из далекой молодости она смотрится просто великолепно.

Съемочный процесс сериала «Сваты» проводился зимой на территории Белоруссии. Артисты в течение нескольких недель обитали в обычном доме. В Украине авторы проекта уже не снимают картину. Известно также и то, что там сгорело помещение, где ранее велись съемки. Новые эпизоды выйдут не раньше следующего года. В конце весны актеры планируют вернуться в Белоруссию для возобновления рабочего процесса, но в связи с пандемией коронавируса сроки могут изменить.

Снятый три года назад материал полностью забраковали и сценарий пришлось заново переписывать. В результате этого возникли новые персонажи и сюжетные линии. Авторы продемонстрируют кадры молодости Валентины и Ивана Будько. Молодого Ивана сыграет актер Виктор Добронравов, который приходится сыном Федору Добронравову. Задействуют в съемках и Михаила Трухина, он предстанет перед зрителями в образе руководителя Дома культуры.