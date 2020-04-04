В Почаеве на обсервацию закрыли больницу, где коронавирус выявили у медиков

04.04.2020, 22:31, Новости дня

В Тернопольской области на обсервацию из-за коронавирусной инфекции закрыли Почаевскую районную больницу. Об этом говорится в сюжете ТСН, вышедшем 4 апреля.

COVID-19 выявили у четырех медсестер медучреждения. Обсервацию проходят 27 медиков, которые контактировали с больным коронавирусной инфекцией ребенком, не зная о том, что он заражен.

Главный врач райбольницы Богдан Кучер рассказал, что двое больных медиков находятся в больнице, еще двое – под наблюдением врачей дома.

Работающая в рентгенкабинете медик Татьяна Демчук рассказала ТСН, что первыми “слегли” медики, у которых не было средств индивидуальной защиты.

Райбольница в Почаеве – одна из опорных для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии, отмечают журналисты. Инфекционное отделение медучреждения рассчитано на семь мест, два из которых уже заняты.

“С аппаратами искусственной вентиляции легких тоже плохо, из двух исправен только один”, – говорится в сюжете.

На вечер 4 апреля в Украине, по сведениям Министерства здравоохранения, насчитывается 1225 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 32 человек умерли, 25 выздоровели.

По данным на утро 4 апреля, в Тернопольской области было зафиксировано 135 случаев COVID-19, два человека умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.