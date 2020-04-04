В США коронавирусом заразились более 300 тыс. человек. В Нью-Йорке – максимальное количество погибших

04.04.2020, 22:31, Новости дня

По состоянию на вечер 4 апреля в США количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 300 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет заболевших на основании данных властей штатов.

Так, на момент написания новости в Соединенных Штатах было зарегистрировано 300 060 случаев COVID-19. Это втрое больше, чем неделю назад: 27 марта число заболевших превысило отметку в 100 тыс.

Почти треть всех зарегистрированных случаев приходится на штат Нью-Йорк – 113 тыс. В штате Нью-Джерси подтверждено 34 тыс. случаев инфицирования, в Мичигане – 12,7 тыс., в Калифорнии – 12,5 тыс., в Луизиане – 12,4 тыс.

На штат Нью-Йорк также приходится почти половина всех умерших от коронавируса в США: 3565 человек из 8128 в целом по стране. Как заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, только за последние 24 часа в штате скончались 630 человек, пишет Reuters. Это максимальные суточные потери в стране.

По мнению экспертов, Нью-Йорк может достичь пика эпидемии примерно через неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,18 млн, из них более 244 тыс. выздоровели, почти 64 тыс. умерли.

Таким образом, на Соединенные Штаты приходится около 25% всех подтвержденных случаев COVID-19.