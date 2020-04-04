Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека

04.04.2020, 22:30, Новости дня

Дочь американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера-младшего арестована за нападение на человека. 19-летняя Иянна нанесла два удара ножом другой девушке.

Конфликт произошел из-за парня. Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на TMZ, обвиняемая находится под стражей в одной из тюрем округа Харрис, а потерпевшая была доставлена в больницу, о её состоянии ничего неизвестно.

Стоит отметить, что в середине марта мать Иянны, а также еще двоих детей от Мейвезера Джози Харрис была обнаружена мертвой в автомобиле возле собственного дома. Флойд и Джози встречались более 15 лет, но их отношения закончились, когда женщина обвинила спортсмена в домашнем насилии.

За несколько дней до этого боксер шокировал общественность требуемой суммой за бой с Хабибом Нурмагомедовым. Тогда 43-летний спортсмен заявил, что согласится выйти на ринг за 600 миллионов долларов.

Добавим, что в декабре Мейвезер-младший подарил своей дочери на католическое Рождество автомобиль Mercedes-Benz G63 стоимостью в 150 тысяч долларов