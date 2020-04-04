«Боялись, что закроют роддом»: Михаил Полицеймако поделился подробностями родов жены

04.04.2020, 22:30, Разное

Российский актёр театра и кино, певец, телеведущий Михаил Полицеймако поделился подробностями родов жены. В эфире программы «Ты не поверишь!» артист рассказал, что они с супругой боялись, что из-за карантина закроют роддом.

43-летний актёр, который получил широкую известность благодаря участию в фильмах «Истинные происшествия», «День радио», «Бешеные деньги», сообщил, что в ночь с 29 на 30 марта у него родилась третья дочь. Девочку, вес которой составляет 3220 г, а рост – 53 см, назвали Марией.

По словам Полицеймако, чтобы попасть на роды, он сделал флюорографию. «У нас традиция. Жена рожает у одного и того же доктора», – поведал артист. Он добавил, что у Ларисы Полицеймако было естественное родоразрешение, а в роддом они приехали на машине.

Отметим, как только успокоится ситуация с пандемией коронавируса, актёр планирует уехать с женой и новорожденной дочкой на дачу. Там они проведут некоторое время, чтобы Маша, от которой сейчас без ума её сестры, могла находиться на улице.