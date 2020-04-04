 

Водителям такси в Москве решили выборочно мерить температуру

04.04.2020, 22:30, Новости дня

В целях соблюдения в Москве режима повышенной готовности из-за коронавируса водителям такси будут выборочно мерить температуру, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

В документе, опубликованном на сайте главы города, сообщается, что Московская административная дорожная инспекция займется составлением протоколов об административных правонарушениях за «нарушение предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания транспортных услуг», требований режима повышенной готовности, «включая измерение температуры тела работникам на рабочих местах (в том числ выборочно водителям такси)».

Напомним, в Москве вводятся дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции, которые коснутся работающих в столице предприятий.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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