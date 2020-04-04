От вирусов людей защищают морские существа

04.04.2020, 22:20, Новости дня

Ученые обнаружили, что некоторые морские жители способны уничтожать вирусные патогены.

Специалисты рассказали, что в океанах скрываются десятки миллионов различных вирусов, которые неизвестны науке. Но морские существа, которые питаются вирусами, способствуют тому, что в мире баланс вирусов находится в состоянии относительного равновесия.

Эксперименты доказали, что целый ряд морских организмов способствует удалению вирусных частиц из водной среды методом активного хищничества или с помощью пассивных механизмов. Пассивным механизмом считается фильтрация физических барьеров между вирусными паразитами и хозяевами.