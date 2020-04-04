Ученые определили дату извержения Санторина

04.04.2020, 22:20, Новости дня

Группа ученых использовала уникальный гибридный метод для определения точного времени извержения вулкана Санторин.

Ученые смогли определить, что извержение произошло в 1560 году до н.э. Чтобы это выяснить, специалисты исследовали годичные кольца древесины. Такой анализ помог экспертам получить представление о климатических условиях в прошлом.

Учеными были проанализированы годичные кольца деревьев, которые они собрали в кургане Мидаса в турецком Гордионе. Также были изучены кольца остистой сосны, которая росла в Северной Америке в это же время. Кроме этого, ученые использовали рентгенофлуоресцентный анализ. Этот метод показал, что химические изменения, которые характерны для извержения вулкана на годичном кольце, соответствовали этому периоду.