Глава научного центра “Вектор”: “Коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием”

04.04.2020, 22:09, Разное

Ринат Максютов, глава государственного научного центра “Вектор” дал свой прогноз о том, как будет развиваться коронавирус. По его мнению, в перспективе заболевание станет сезонным, несколько перетрансформировавшись.

Ринат Максютов не исключает варианта постоянного присутствия COVID-19 среди людей. По его мнению, вирус не исчезнет из человеческой популяции, став сезонным недугом, как другие коронавирусные инфекции и грипп. При этом глава научного центра “Вектор” не исключает, что случаи заболевания будут более тяжёлыми. Эти догадки специалист озвучил в эфире документального фильма “Опасный вирус”, показанного на телеканале “Россия-1”. Там же он обнародовал статистику, указывающую на более серьёзный характер актуального в настоящий момент недуга по сравнению с привычным гриппом. Сейчас летальность коронавируса составляет 4,5%, тогда как уже известные медикам аналогичные болезни убивают лишь 0,1% пациентов при более обширном числе заболевших. Всё это указывает об опасности нового вируса. При этом научный работник исключает искусственное происхождения болезни. По его словам, геном указывает на сходство с SARS, и это доказывает его природную принадлежность.

Его коллега отчасти согласен с ним в вопросе перехода COVID-19 к сезонной форме, но Александр Семенов, заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, рассматривает и другие варианты событий. Ещё одним путём развития может стать появление крупного очага эпидемии в южном полушарии, где сейчас начинается зима. В северном же, она должна после прихода лета завершиться, поскольку высокие температуры и воздействие ультрафиолета препятствуют распространению инфекции. Кроме того, не исключено, что коронавирус исчезнет, как атипичная пневмония в 2003-2004 годах. Напугав жителей планеты, эта болезнь исчезла и уже 17 лет не возвращалась.