Белоруссия купила у РФ 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

04.04.2020, 22:08, Новости дня

Из РФ ожидается поставка 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса, сообщил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко.

Он сообщил, что сама Белоруссия производит 700 тестовых систем в день и собирается увеличить производство. Система здравоохранения страны «в полной мере под ту складывающуюся обстановку обеспечена этими тест-системами».

При этом Белоруссия «объявила тендер» на поставку «за соответствующую плату 30 тыс. тестов», который выиграла российская компания, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

Белоруссия ожидает, что тесты поставят до 17 апреля.

Минск не просил Москву о помощи. Предоставление Россией 10 тыс. тест-систем – «добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между санитарными врачами» двух стран, сказал вице-премьер.

Полученные тесты планируется использовать, в первую очередь, для тестирования международных водителей, которые осуществляют автомобильные перевозки из Европы в Россию, а также граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Белоруссии, и транзитных российских граждан, которые будут добираться домой через территорию республики.

Вице-премьер выразил надежду, что российская сторона выполнит контракты, заключенные до введения ограничений в связи с коронавирусом. Так, Белоруссия «контрактовала порядка 115 тыс.» респираторов, причем «машины стояли под загрузкой», но РФ «запретила поставку за пределы страны средств индивидуальной защиты».

«Поэтому мы оказались немножко в такой неловкой ситуации», – сказал Петришенко.

Напомним, Россия передала Белоруссии 10 тыс. тест-систем для выявления коронавируса.

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