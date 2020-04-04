WT – из-за пандемии Трамп может забыть о своих финансовых требованиях к союзникам по НАТО

04.04.2020, 21:54, Новости дня

Дональд Трамп прежде требовал от союзников по НАТО, чтобы они довели уровень твоих трат на оборону до 2% от ВВП, но теперь в условиях кризиса и роста внутренних расходов эта цель стала ещё менее реалистичной, пишет Washington Times. Поэтому на недавних переговорах в видеоформате главы МИД стран альянса старались даже не говорить о бюджете, а обсуждали взаимопомощь и обмен опытом.



Reuters

Из-за вспышки коронавируса и сопутствующего ей экономического кризиса Дональду Трампу вряд ли удастся добиться своей ключевой внешнеполитической цели: заставить союзников США больше вкладывать в собственную оборону, пишет Washington Times. Так, вопросы, связанные с бюджетом, отошли в тень во время телеконференции, которую в четверг провели министры иностранных дел стран НАТО. Вместо этого ни обсуждали, как доставить медицинские товары странам, которые в них нуждаются.

И американские чиновники признаются, что администрация Трампа отодвинула на задний план свою задачу добиться от членов НАТО к 2024 году взносов на оборону в размере 2% ВВП. На этом решении сказались и падение экономических показателей, и рост трат на внутренние нужды, отмечает автор статьи.

«Кризис, связанный с коронавирусом, укрепил нашу решимость работать совместно как близкие союзники», — отметила в общении с журналистами издания официальный представитель Военно-воздушных сил США. По её словам, при этом совместный ответ стран НАТО на коронавирус не будет проводиться за счёт готовности этих стран к сдерживанию и самообороне.

Однако эксперты в этом сомневаются. «Одной из первых жертв вируса может стать европейская оборона и траты на неё. Она уже давно стоит на втором плане внутриполитических расходов в большинстве европейских стран, которые также входят в НАТО. В особенности это касается Западной Европы», — приводит издание слова одного из бывших чиновников НАТО Дова Закхейма. Он уверен, что в нынешней ситуации достигнуть 2% расходов на оборону европейским странам будет ещё сложнее.

Так, по последним данным, только девять стран НАТО соблюдали порог в 2% в 2019 году. Впрочем, у некоторых стран из-за рецессии и снижения самого ВВП процент, выделяемый на оборону, может, наоборот, вырасти: например, у Германии — с 1,35% до 1,7%.

Однако во время недавних переговоров по видеосвязи союзники старались не поднимать тему бюджета, а вместо этого говорили о взаимной поддержке: о медицинских работниках, койках в госпиталях, жизненноважном медицинском оборудовании, а также об обмене идеями и опытом по борьбе с коронавирусом.

Тем временем, отмечает автор статьи, даже Турция, которая прежде усложняла альянсу жизнь своими отношениями с Россией, теперь помогает союзникам по НАТО, поставляя Италии и Испании гуманитарную помощь.

Ещё до эпидемии США призывали других союзников, включая Южную Корею и Японию, взять на себя больше обязательств по совместной обороне. И теперь США отправили в неоплачиваемый отпуск около 4,5 тыс. граждан Южной Кореи, которые работают на американскую армию, потому что странам не удалось договориться о разделении финансового бремени. Так, в прошлом году за американскую защиту Южная Корея заплатила $800 млн, а Трамп заявил, что теперь хочет $5 млрд.

В Сеуле ответили, что эта сумма невозможна и что в Вашингтоне не ценят то, что Южная Корея помогает альянсу другими способами. Однако США не хотят идти на попятную. Эксперты опасаются, что, хотя в итоге Сеул найдёт деньги, но для Вашингтона это будет пиррова победа, ведь его имиджу будет нанесён ущерб, пишет Washington Times.