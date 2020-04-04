Times – японскому премьеру пророчат отставку из-за коррупционного скандала

04.04.2020, 21:54, Новости дня

В Японии набирает обороты коррупционный скандал, к которому может быть причастен премьер-министр страны Синдзо Абэ, пишет The Times. Речь идёт о выделении земли для строительства детского сада по заниженной цене. И хотя Абэ отрицает всякую причастность к этой схеме, даже его бывшие союзники призывают его уйти в отставку.



Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен подать в отставку, считают некоторые японские политики, включая его предшественника на этом посту и близкого союзника Дзюнъитиро Коидзуми. Он уверен, что Абэ замешан в коррупционном скандале и лгал парламенту по этому поводу, пишет The Times. В частности, он говорил перед депутатами, что подаст в отставку, если будет доказана его причастность.

Речь идёт о частном детском саде в Осаке, который создавался, чтобы воспитывать в детях дух патриотизма и самопожертвование, которые были присущи довоенной Японии. И именно этим ценностям симпатизируют сам Абэ и его правительство. Причём «почётной директрисой» сада сделали жену Синдзо Абэ.

В феврале пара, которая основала детский сад, была обвинена в том, что получила от правительства землю под его строительство по цене 134 миллионов йен (около 100 миллионов руб. — прим. ИноТВ), а это в 7 раз меньше, чем её рыночная стоимость. На допросе перед парламентом основатель сада сказал, что госпожа Абэ передала ему конверт с суммой в 1 миллионов йен (около 700 тыс. руб. — прим. ИноТВ) в качестве личного пожертвования от премьер-министра. Сам Абэ и его жена отрицают какую-либо причастность к коррупции.

В конечном счёте министр финансов Японии признался, что документы, поданные в парламент, были сфабрикованы, и оттуда исчезли имена Абэ и других политиков. Глава отдела, который подавал эти документы, в 2017 году пошёл на повышение до главы налоговой службы Японии — как считают оппоненты Абэ в благодарность за его защиту премьер-министра. После того, как факт фальсификаций вскрылся, он подал в отставку, но утверждал, что к фальсификациям непричастен. А сам чиновник, который отвечал за фальсификацию, совершил самоубийство и в предсмертной записке написал, что на него оказывали давление.



По мнению Дзюнъитиро Коидзуми, всех этих обстоятельств достаточно, чтобы утверждать, что Абэ не мог не знать о коррупционной составляющей строительства детского сада, пишет The Times.