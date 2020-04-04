Кэти Перри и Орландо Блум оригинально раскрыли пол своего будущего ребенка

04.04.2020, 21:53, Разное

Знаменитости с мировым именем певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, ранее сообщившие о будущем пополнении в своей семье, рассекретили пол своего ребенка. Сделали они это оригинальным образом.

Представив новое музыкальное видео Never Worn White, Кэти Перри сделала своим поклонникам двойной подарок. Она и её возлюбленный Орландо Блум ожидают рождения своего ребенка. В первых числах марта во время выступления на стадионе в Мельбурне безмерно счастливая певица, гордо демонстрируя свой округлившийся живот, заявила о своей мечте родить девочку. Её сообщение публика, собравшаяся на открытие чемпионата мира среди женщин по крикету, встретила овациями. А 4 апреля в Instagram-аккаунте Кэти Перри появился снимок смеющегося Блума, лико которого было измазано нежно-розовым кремом. «Это девочка», — написала певица, усыпав подпись сердечками. Гордый отец выложил снимок и на своей странице. Будущая мама ожидает первенца летом, у актера уже есть 10-летний сын от Миранды Керр, которого зовут Флинн.

Ситуация с пандемией коронавируса нарушила планы звездной пары по проведению в Японии свадебной церемонии. Она уже была подготовлена, а 150 гостей получили свои приглашения, но теперь перенесена на неопределенный срок.