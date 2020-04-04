Личное: Болеют дети, детсады работают!

04.04.2020, 21:30, Разное

Ну, как болеют? Болеют редко, но заражаются никак не реже нас с вами, взрослых людей.

По самым свежим данным, дети — разносчики коронавируса. У самих нет симптомов, но вирус передают.



Фото: Соцсети

Что интересно, в данном случае? Да то, о чём мне пишут десятки людей — детсады никто и не думает закрывать!

Алгоритм распространения любого ОРВИ давно изучен: родитель заражает ребёнка, тот идёт в детский сад или в школу, при тесном взаимодействии тут же заражает весь класс или группу, и дети приносят сопли домой.

Готова эпидемия гриппа! Болеют все!

Долгое время считалось, что дети не заражаются коронавирусом. И действительно, 98% детей и подростков не проявляют никаких симптомов заболевания. Но это совершенно не означает, что они незаразны — точно так же заразны, как и любой другой, инфицированный коронавирусом!

По какой-то неведомой мне причине, власти не запретили работу детских садов.

Напротив, организуются даже дежурные группы — так МинОбр «заботится» о тех, кому детей девать некуда!

Что значит «некуда»?

Чаще всего, дети просто достали родителей. Но бывает и по-другому, например, когда в семье оба родителя заняты на работе. Врачи, полицейские, спасатели и так далее — все они обязаны быть на своих местах, но куда им девать детей?

Вот тут я вижу недоработку законодательства. Отправлять ребёнка в дежурную группу, рассадник инфекции, точно нельзя ни при каком раскладе. Так мы лишимся всех родителей, чьи дети посещают дежурную группу.

Если оба родителя обязаны выходить на работу, то нужен закон, согласно которому, одному из родителей предоставляется отпуск!

Эта семья и так потенциально опасна. Риск подцепить коронавирус у врачей, полицейских намного выше. Они заразят ребёнка вечером, а утром он пойдёт в детский сад, где заразит всех остальных, а те — своих родителей.

Все детсады следует закрыть. В частных — отменить плату на время карантина, а то её, как мне пишут, до сих пор берут!

В министерстве образования будто думают не головой, а жопой. Как можно оставлять детсады работающими? Почему чиновники не выйдут с инициативой закрытия всех дошкольных учреждений на время эпидемии, с одновременным предложением отправить родителей в отпуск?

Лучше лишиться одного врача, который сидит с ребёнком, чем заразить всех детей и их родителей — полицейских, спасателей и так далее!

Заприте детей дома — это сознательно. Сидите с ними дома — так вы прервёте цепь заражений.

Всех матерей, если они лезут с детьми на площадки, в детсады, собираются вместе и гуляют в людных местах, следует строго наказывать, а чиновников, которые заставляют бросать детей в детсады, вообще нужно сажать за халатность.

Согласны?