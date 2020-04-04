В Москве скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом

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04.04.2020, 21:30, Новости дня

В Москве умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации в ситуации с заболеванием.

«Возраст пациентов – 58 и 70 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

В оперштабе напомнили, что с 30 марта по 1 мая все жители и гости города независимо от возраста обязаны не покидать места проживания и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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