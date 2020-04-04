 

Найден еще один погибший в результате взрыва в Орехово-Зуево

04.04.2020, 21:16, Новости дня

В результате взрыва газа в Орехово-Зуево погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате ЧП.

В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти четырех человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В Луцке коронавирусом заразилась директор городской клинической больницы

18.02 / Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства

20.03 / ВОЗ сообщила о находящихся в разработке 20 вакцинах от коронавируса

06.02 / Independent – ЕС предостерёг Джонсона от изменений закона о правах человека

26.02 / Александр Жуков предложил провести прощальный матч Шараповой в России

05.03 / Bloomberg – эксперты по кибербезопасности бьют тревогу — противники США стали ещё изощрённее

26.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек

27.03 / У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли медицинские маски

27.03 / У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

05.02 / “Вердер” выбил дортмундскую “Боруссию” из Кубка Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска