Найден еще один погибший в результате взрыва в Орехово-Зуево

04.04.2020, 21:16, Новости дня

В результате взрыва газа в Орехово-Зуево погибли три человека, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен еще один погибший. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате ЧП.

В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв. Предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после взрыва газа в Орехово-Зуево не могут найти четырех человек.