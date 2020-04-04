Российские туристы из Намибии вылетели в Германию

04.04.2020, 21:16, Новости дня

Застрявшие в Намибии российские туристы с шенгенскими визами вылетели в Мюнхен в субботу, сообщило посольство РФ в этой стране.

«При активном содействии посольства РФ в Намибии 4 апреля группа задержавшихся в стране из-за введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничительных мер и имеющих действующие шенгенские визы российских туристов была отправлена из Виндхука в Мюнхен эвакуационным чартерным рейсом авиакомпании Lufthansa, организованным для вывоза граждан Германии. Затем россияне планируют отбыть на родину», – сообщило посольство, передает РИА «Новости».

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом.