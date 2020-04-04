На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи

04.04.2020, 21:15, Новости дня

У водителя скорой помощи Старовыжевской центральной районной больницы (Волынская область), который скончался 3 апреля, подтвердили подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации 4 апреля.

По информации ОГА, умерший мужчина был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Других деталей о погибшем пресс-служба облгосадминистрации не приводит.

Как пишут “Волинські новини”, мужчине было 62 года, он поступил в больницу 2 апреля в удовлетворительном состоянии. 3 апреля ему стало немного лучше, однако вечером его состояние ухудшилось и он умер.

По состоянию на утро 4 апреля в Волынской области было подтверждено 17 случаев COVID-19, один из которых – с летальным исходом. По данным облгосадминистрации, образцы еще 15 человек проверяют на наличие коронавируса.

Всего в Украине подтверждено 1096 случаев коронавирусной болезни, 28 человек умерли, 23 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,15 млн, из них более 237 тыс. выздоровели, почти 63 тыс. умерли.