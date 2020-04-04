В Чернобыльской зоне загорелся лес. К тушению пожара привлекли авиацию

04.04.2020, 21:15, Новости дня

Днем 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения в районе села Владимировка загорелся лес, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

“К тушению пожара привлечены более 90 пожарных и 21 единица техники, в том числе два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. По состоянию на 20.00 верхового горения не наблюдается. Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках. Угрозы населенным пунктам нет”, – сказано в сообщении.

Что стало причиной возгорания, пресс-служба ГСЧС не уточняет.

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