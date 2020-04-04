Нефть Brent подорожала на 16,3%

04.04.2020, 21:15, Новости дня

В течение 3 апреля нефть эталонной марки Brent на Лондонской бирже подорожала на 16,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на момент закрытия пятничных торгов составила $34,83 за баррель, что на $4,89 выше, чем на закрытии торгов 2 апреля.

Подорожание нефти происходило на фоне предварительной договоренности трех крупнейших производителей нефти – Саудовской Аравии, России и США – о сокращении добычи углеводородов на 10–15 млн баррелей в сутки.

Первым об этой договоренности вечером 2 апреля сообщил президент США Дональд Трамп. На следующий день эту информацию подтвердил президент России Владимир Путин. По его словам, сокращение должно происходить от уровня добычи нефти в первом квартале текущего года.

При этом Путин обвинил Саудовскую Аравию в расторжении сделки ОПЕК+, что спровоцировало самый серьезный обвал цен на нефть за последние десятилетия. МИД Саудовской Аравии заявил, что слова российского президента “полностью лишены правды”.

Детали нового соглашения могут быть утверждены 6 апреля во время веб-конференции министров энергетики стран ОПЕК+.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, а 30 марта фьючерсы торговали по $18.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи.