Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

04.04.2020, 21:10, Новости дня

В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, у обоих скончавшихся были сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет. Одному было 58 лет, второму — 70. Пациентам был поставлен диагноз "двусторонняя пневмония", пишет ТАСС.

Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 4 апреля в РФ зарегистрирован 4731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43. В Москве выявлены 3357 случаев заболевания, 194 человек выздоровели, умерли 29.