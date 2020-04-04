Названы основные признаки сбоя работы поджелудочной железы

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04.04.2020, 21:09, Разное

Специалисты назвали основные симптомы ухудшения работы поджелудочной железы. Плохое функционирование данного органа провоцирует сбой в поставках гормонов, нужных пищеварению.
По словам врачей, изменение цветовой гаммы стула в отдельных случаях может свидетельствовать об имеющихся проблемах в функционировании поджелудочной железы. Данный орган вырабатывает ферменты, которые оказывают помощь в абсорбировании жирорастворимых витаминов A, E и K, а о негативном поглощении нутриентов говорят отходы жизнедеятельности светлого цвета. Производимые железой гормоны помогают вести контроль сохранения уровня сахара в крови и инсулина. Именно поэтому в случае сбоя в работе органа увеличивается возможность появления диабета второго типа. Признаками имеющегося нарушения являются рвота и тошнота, потому как в организме человека может ухудшиться процесс переваривания липидов.

При раке поджелудочной железы нередко люди ощущают боли в животе, и происходит неожиданная потеря массы тела. Медики при наличии таких признаков призывают обязательно пройти обследование в больнице.



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