Названы основные признаки сбоя работы поджелудочной железы

04.04.2020, 21:09, Разное

Специалисты назвали основные симптомы ухудшения работы поджелудочной железы. Плохое функционирование данного органа провоцирует сбой в поставках гормонов, нужных пищеварению.

По словам врачей, изменение цветовой гаммы стула в отдельных случаях может свидетельствовать об имеющихся проблемах в функционировании поджелудочной железы. Данный орган вырабатывает ферменты, которые оказывают помощь в абсорбировании жирорастворимых витаминов A, E и K, а о негативном поглощении нутриентов говорят отходы жизнедеятельности светлого цвета. Производимые железой гормоны помогают вести контроль сохранения уровня сахара в крови и инсулина. Именно поэтому в случае сбоя в работе органа увеличивается возможность появления диабета второго типа. Признаками имеющегося нарушения являются рвота и тошнота, потому как в организме человека может ухудшиться процесс переваривания липидов.

При раке поджелудочной железы нередко люди ощущают боли в животе, и происходит неожиданная потеря массы тела. Медики при наличии таких признаков призывают обязательно пройти обследование в больнице.