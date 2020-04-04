 

Российские дипломаты в США объявили о сборе средств для помощи застрявшим россиянам

04.04.2020, 21:08, Новости дня

Российские дипломаты в США собирают средства для помощи россиянам, застрявшим в стране из-за ограничений по коронавирусу, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде… Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам», – сообщил Антонов на странице посольства в Facebook.

Он отметил, что посольство консультирует россиян о новой услуге по круглосуточным «горячим линиям» в соцсетях и по всем доступным каналам.

«Обращающиеся к нам соотечественники, конечно, находятся в разном эмоциональном состоянии, но в большинстве своем демонстрируют понимание того, что российские диппредставительства работают в их интересах», – отметил дипломат.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.



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