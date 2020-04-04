Мнение: Спасение нефти, ограбление страны-бензоколонки и как поставить столб

04.04.2020, 21:05, Разное

1. Вопреки мрачным прогнозам, цены на нефть за один день взлетели на четверть, с 26 до более чем 32 долларов за баррель. Для этого оказалось достаточно новостей о возможных совместных переговорах США, Саудовской Аравии и России по сокращению производства нефти:

https://lenta.ru/news/2020/04/02/high/

https://lenta.ru/news/2020/04/03/strike/

Накануне, 2 апреля, Трамп объявил, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и анонсировал резкое снижение добычи нефти в мире — на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Позднее появилась информация, что Эр-Рияд готов сократить добычу на три и более миллиона баррелей. Также стало известно, что королевство в экстренном порядке готовит внеочередную встречу ОПЕК+, где планируется обсудить сокращение добычи на десять миллионов баррелей.

В свою очередь представитель правительства Техаса Райан Ситтон рассказал, что поговорил о сокращении добычи с министром энергетики России Александром Новаком. Тот, в свою очередь, утверждает, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти.

Я уверен, что намерения у Дональда Трампа самые лучшие, однако пока что он явно выдаёт желаемое за действительное. Президент США не вполне контролирует даже то, что происходит в его собственной стране: пока одни нефтяники в США призывают к переговорам, другие (а возможно, и те же самые) требуют введения санкций и протекционистских мер против России и Саудовской Аравии.

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии. Они обратились к властям США, чтобы те ударили по их основным конкурентам, развязавшим ценовую войну, и стабилизировали ситуацию на нефтяном рынке, пишет Financial Times. <…>

Производители призывают заставить Россию и Саудовскую Аравию начать переговоры о снижении добычи, а если они затянутся, то прибегнуть к протекционистским мерам. Одной из популярных идей стал запрет поставок саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motiva, принадлежащий Saudi Aramco.

Россию устраивает любая цена на нефть, у саудитов и американцев запас прочности поменьше, однако и желания договариваться у них тоже особого не видно. Если всё так и ограничится болтовнёй, — а шансы на это весьма велики, — сценарий «год по 20 долларов» останется вполне реальным.

2. Почему в этой ситуации могут пойти на попятную саудиты, развязавшие нефтяную войну (демпинг цен на нефть)? Из-за коронавируса спрос упал настолько неожиданно и сильно, что все дополнительные закупки нефти в мире пойдут на заполнение хранилищ. Добывать больше нефти в таких условиях не имеет особого смысла, а значит, саудитам придётся распродавать запасы. В итоге они за бесценок уйдут в другие страны:

https://ria.ru/20200316/1568634950.html

…нельзя исключать, что вероятным источником значительной части «дополнительных поставок», которыми Эр-Рияд пытается залить мировой рынок нефти, станут запасы уже добытой нефти. По странному совпадению, одновременно с этим выбросом саудовских запасов на рынок Дональд Трамп объявил о закупке нефти с рынка для заполнения американского стратегического резерва — об этой мере мы упоминали еще до того, как она была принята Белым домом.

Цифра закупок, обсуждающаяся в американском инфополе, — примерно 78 миллионов баррелей, и, вероятно, на заполнение резервов уйдет несколько месяцев.

Если смотреть на вещи цинично, то может получиться эдакое «большое саудовское ограбление». В том смысле, что Вашингтон пополнит свои стратегические резервы (которые ему нужны на случай войны, природных катаклизмов или энергетического кризиса) по крайне низким ценам, в то время как Эр-Рияд будет распродавать свои резервы за гроши. Понятно, что это будут не одни и те же баррели нефти — но нефтяной рынок сейчас является глобальным, так что с финансовой (и стратегической) точки зрения там, где у Саудовской Аравии убыло, у Вашингтона — прибыло.

Многие эксперты полагают, что саудиты пошли на демпинг в попытке придушить конкурентов и занять более значительную долю на мировом рынке после кризиса. В реальности ситуация несколько сложнее, однако по сути это верно — сейчас идёт игра на выбывание, и тот, кто выдержит период низких цен, будет потом долго наслаждаться сладким рынком, на котором спрос сильно превышает предложение.

3. Древние технологии: всего три человека с помощью простейших приспособлений могут поставить увесистый столб для линии электропередач:

https://9gag.com/gag/aWEXG2q

Коллеги, что бы вы посоветовали инженерам с этого видео?