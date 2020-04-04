 

Новый McLaren получит гибридный V6

04.04.2020, 21:04, Новости дня

Известная компания McLaren анонсировала скорую презентацию усовершенствованного гибридного суперкара.

В частности, новая модель получит множество схожих элементов от известных моделей 540C и 570S. Пока точные сроки не называют, однако объявлено, что анонс презентации состоится сразу после того, как будут благополучно пройдены дорожные испытания автомобиля. Кроме того, производитель умалчивает технические характеристики автомобиля, тогда как новая модель получил бензиновый мотор и электрическую установку.

Вместе с тем запас хода на гибридном суперкаре достигнет примерно 30 километров. Эксперты уверены, что новая модель получит задний привод, а также будет доступна в продаже с автоматической трансмиссией.



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