Уменьшить проявления астмы способна растительная диета

04.04.2020, 21:03, Новости дня

Ученые решили проверить, как на проявления астмы влияет употребление растительной пищи – фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Специалисты провели несколько экспериментов, которые имели неожиданные результаты. Выяснилось, что благодаря растительной диете пациенты с астмой стали реже использовать лекарства. Исследование, которое длилось год, подтвердило, что употребление растительной пищи способствует увеличению объема выдыхаемого воздуха.

Эксперты утверждают, что растительная пища уменьшает воспаление, содержит большое количество клетчатки и богата антиоксидантами. Также обнаружилось, что повышению уровня воспаления и осложнению состояния пациентов способствуют молочные и жирные продукты.