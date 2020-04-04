Уменьшить проявления астмы способна растительная диета

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04.04.2020, 21:03, Новости дня

Ученые решили проверить, как на проявления астмы влияет употребление растительной пищи – фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Специалисты провели несколько экспериментов, которые имели неожиданные результаты. Выяснилось, что благодаря растительной диете пациенты с астмой стали реже использовать лекарства. Исследование, которое длилось год, подтвердило, что употребление растительной пищи способствует увеличению объема выдыхаемого воздуха.

Эксперты утверждают, что растительная пища уменьшает воспаление, содержит большое количество клетчатки и богата антиоксидантами. Также обнаружилось, что повышению уровня воспаления и осложнению состояния пациентов способствуют молочные и жирные продукты.



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