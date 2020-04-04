Мнение: Газовый коллапс

04.04.2020, 21:00, Разное

На слуху, конечно, нефть и та катастрофа, которую спровоцировали безграмотные российские "капитаны бизнеса". Но газовый рынок тоже выглядит не лучше, и положение российской газовой отрасли тоже нельзя назвать иначе, чем катастрофой. В конце концов, ею управляют такие же кроманьонцы, как и нефтяной. Братья по разуму и получают одинаковые результаты своей деятельности. Впрочем, на их фантастических зарплатах это сильно не сказывается.

За первый квартал Россия добыла 185,3 млрд кубометров газа,что на 6% меньше, чем в первом квартале 2019 года. При этом в марте обрушение было совершенно рекордным: в марте 2020 года Россия добыла на 12,3% меньше газа, чем за тот же период в прошлом году.

Причина известна – переполненные газовые хранилища в Европе (сегодня они заполнены на 55 процентов – такого в истории еще не было никогда). Теплая зима плюс экономический коллапс, вызванный карантинными мероприятиями, плюс масштабная экспансия американского СПГ – вот три ключевых фактора, обрушивших рынок. Российский газ в Европе сегодня продается по цене 80 долларов за тысячу кубометров, что на треть меньше, чем даже в начале года.

Пессимистичный прогноз о том, что российский экспорт газа в Европу может упасть до 130-150 млрд кубометров в 20 году, может оказаться верхом оптимизма. Ситуация критическая, а Газпрому нужно даже из соображений престижа как-то заканчивать оба Потока – Турецкий и СП-2, хотя что с ними делать теперь – вообще непонятно. Даже украинский маршрут не выбирает законтрактованные мощности транспортировки, обходясь Газпрому существенно дороже, чем ранее, так как теперь газ через Украину идет на кабальных для Газпрома условиях "качай или плати".

Совершенно катастрофические поражения российского режима идут по всем фронтам. Убогая стратегия "энергетической сверхдержавы" оказалась провальной, а перейти на какую-то другую Кремль уже не в состоянии. Нет времени, нет ресурсов, да и мозгов тоже нет. Остается биться лбом об стену в надежде, что она треснет раньше, чем лоб.