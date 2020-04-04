Тысячи видеозвонков сервиса Zoom попали в Интернет

04.04.2020, 20:54, Новости дня

Тысячи видеозвонков пользователей сервиса Zoom оказались размещены на видеохостингах Youtube и Vimeo. Как сообщает The Washington Post, в свободный доступ попали персональные видеозвонки, бизнес-совещания, сеансы у психотерапевтов, занятия в начальных школах и другие.

Руководство компании принесло извинения и пообещало исправить уязвимость сервиса.

С началом эпидемии коронавируса популярность сервиса Zoom, позволяющего осуществлять видеозвонки, увеличилась в десятки раз. В конце прошлого года на сервисе были зарегистрированы около 10 миллионов пользователей, на данный момент их число превысило 200 миллионов.