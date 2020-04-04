 

Тысячи видеозвонков сервиса Zoom попали в Интернет

04.04.2020, 20:54, Новости дня

Тысячи видеозвонков пользователей сервиса Zoom оказались размещены на видеохостингах Youtube и Vimeo. Как сообщает The Washington Post, в свободный доступ попали персональные видеозвонки, бизнес-совещания, сеансы у психотерапевтов, занятия в начальных школах и другие.

Руководство компании принесло извинения и пообещало исправить уязвимость сервиса.

С началом эпидемии коронавируса популярность сервиса Zoom, позволяющего осуществлять видеозвонки, увеличилась в десятки раз. В конце прошлого года на сервисе были зарегистрированы около 10 миллионов пользователей, на данный момент их число превысило 200 миллионов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

24.02 / Лазерным оружием оснастят российскую армию и флот

15.02 / “Манчестер Сити” могут лишить очков в чемпионате Англии – СМИ

17.02 / Волочкова решила судиться с Большим театром из-за пенсии

20.03 / Стало понятно, зачем людям на удаленке столько туалетной бумаги

21.02 / Закрытие границ Британии может привести к всплеску современного рабства в стране

20.02 / Готовившему теракт в школе в Хабаровске вынесли приговор

03.02 / В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии

26.02 / “Купите мне крестик”: Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

12.03 / Японский индекс Nikkei упал до минимума с апреля 2017 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска