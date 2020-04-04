VOAэкспресс 4 апреля 2020

04.04.2020, 20:54, Новости дня

Коронавирус

«Темный час человечества»: именно так директор МВФ Кристалина Георгиева назвала глобальную экономическую рецессию, спровоцированную пандемией коронавируса. По ее мнению, COVID-19 смог отбросить мировую экономику в рецессию куда более серьезную, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Тем временем COVID-19 вынудил США приостановить доставку международной почты в 22 страны, в том числе в Индию, ЮАР, Саудовскую Аравию и ряд других государств.

Президент Трамп подписал указ, запрещающий экспорт в другие страны медицинских респираторов N-95 и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Глава Белого дома при этом порекомендовал американцам носить немедицинские маски на добровольной основе, признавшись, что лично он этого делать не будет.

Перекличка

Во время пандемии многим нужна поддержка, даже от совершенно незнакомых людей. «Голос Америки» организовал небольшую перекличку тех, кто, так же как мы, находится в самоизоляции

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