«Сгорела за 8 дней»: История болезни 36-летней жертвы коронавируса

04.04.2020, 20:53, Разное

За сухими цифрами статистики смертности от коронавируса стоят трагические судьбы безвременно ушедших людей. О гибели в расцвете лет своей коллеги рассказали журналисты Перми.

Главный редактор пермского журнала «Деловой интерес» 36-летняя Анастасия Петрова обратилась к врачам 22 марта, когда у неё резко поднялась температура на фоне боли в горле и жесткого кашля. Она контактировала с прибывшими из-за рубежа людьми, и хотя симптомы инфекции у них отсутствовали и возвратились они больше двух недель назад, очевидно, кто-то из них и стал причиной инфицирования Петровой. После госпитализации и первого отрицательного теста события развивались стремительно. Второй тест показал наличие SARS-CoV-2. А до этого журналистка, заболевшая в первый день отпуска, как и многие люди, списывала высокую температуру на обычную простуду, но подчинялась всем требованиям врачей. Несколько дней из оставшихся ей 8 суток жизни она даже вела дневник, сейчас доступный только для её друзей. «Что делать — никто, конечно, не знает», — информирует она о своем состоянии, когда сбить высокую температуру не удается. Обижает её и поведение некоторых медсестер, которые боялись подойти к пациентке.

С другой стороны она отмечает профессионализм реаниматологов, пришедших к ней с аппаратом ИВЛ. Но пока их помощь была не нужна. И только после перевода в краевую больницу Петрову уже подключили к нему, а всякая связь с коллегой прервалась. 31 марта она умерла, так и не дождавшись третьего теста. Он пришел уже после того, как мать двоих детей ушла навсегда, пояснила журналистка Любовь Евсюкова starhit.ru.