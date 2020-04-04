От “Гоголя” до “Звоните ДиКаприо!”: 6 разнохарактерных ролей Александра Петрова

04.04.2020, 20:45, Разное

“Звоните ДиКаприо!”, (2018 год)

Кадр из сериала “Звоните ДиКаприо!”Пожалуй, самая серьезная и драматичная работа Петрова на данный момент. Ведь здесь он под руководством режиссера Жоры Крыжовникова исследует не столько табуированную тему ВИЧ, сколько природу отношений двух братьев, родство которых разрушается, словно клетки организма инфицированного пациента. Александр в этом сюжете играет избалованного славой и вредными привычками актера (к слову, совсем не похожего на него самого) Егора Румянцева, который узнает о страшном диагнозе. Актеру же Андрею Бурковскому достается роль его брата Льва. Без выбивания слезы и излишнего драматизирования с уходом в атмосферу артхаусной беспросветности актер отыгрывает социальную драму с привкусом черного юмора. В “Звоние ДиКаприо!” много парадоксально смешных моментов, которые происходят на фоне процесса разрушения личности — буквального и метафорического.

“Закон каменных джунглей” (2015 — 2017 годы)

Кадр из сериала “Закон каменных джунглей”

Сериал, с которого началась популярность актера у широкой аудитории. Экспериментальный проект про молодежь в мире холодного урбана. Индастриал-пейзажи, рэп-музыка и герои-бунтари — у любимого сценариста Петрова Ильи Куликова, который и сам вырос на улице (и позвал на съемки друзей из околофутбольной среды) получилось почувствать пульс каменных джунглей и превратить их в живые декорации из жизни подростков. У Александра, как кажется поначалу, здесь совсем не магистральная роль. Но именно его Вадик-Пулемет является главным антагонистом ключевых персонажей. Триггером и сатаной в обличии друга, который раз за разом помогает молодым ребятам слетать с катушек и открывать самые темные стороны своей души.

“Полицейский с Рублевки” (2016 — 2020 годы)

Александр Петров и Сергей Бурунов в сериале “Полицейский с Рублевки”

Бенефис Петрова, после которого актер уверенно пошел на взлет и в профессиональном, и в финансовом плане. И вновь сценарист (а здесь и режиссер) Илья Куликов создает особый, атипичный мир— на этот раз ментов — сказочный и в то же время невероятно достоверный. Александр в заданный концепт вписывается виртуозно. Его опер Гриша Измайлов соткан из противоречий, чем и влюбляет в себя аудиторию: циник и трепетный романтик, изменщик и однолюб, беспредельщик и справедливый офицер, молодой и в тоже время опытный герой. Он безбожно издевается над начальником Володей Яковлевым (Сергей Бурунов), и в то же время искренне помогает ему обрести себя. Создать образ своего в доску парня, очаровательного и ненавидимого одновременно, Петрову удалось, на первый взгляд, легко и беззаботно. Пожалуй, это и можно считать признаком хорошо проделанной актерской работы.

“Гоголь” (2017— 2018 годы)

Кадр из франшизы “Гоголь”

Трилогия, снятая Егором Барановым, стала открытием совершенного нового образа Петрова. Так мы узнали, что актер может играть не только обаятельных мальчиков и любимцев женской аудитории, но и… классиков русской литературы. Да, внутри сказочной вселенной, созданной из фэнтези и снов, но все же. В сложнейшем полотне трилогии (“Гоголь. Начало”, “Гоголь. Вий”, “Гоголь. Страшная месть”), а затем и в вышедшем сериале режиссер свел воедино мистику и эротику, гротеск, и черный юмор. За все эти составляющие на проекте отвечает как раз Петров — при помощи Олега Меньшикова (следователь Гуро, вместе с которым Гоголь отправляется на места преступлений).

На фоне народного артиста России актер не теряется и выглядит более чем достойно, облекая натуру героя в кокон комплексов, неразрешимых противоречий, а когда и патологий. Персонаж Меньшикова — элегантен, остроумен и обаятелен. Петров не собирается соревноваться и отвечает в другом ключе, на уровне внутренней драматургии: его Гоголь — истеричен, бледен, пуглив и чуть что — тут же падает в обморок. Изнанку души этого персонажа, Петров вываливает перед зрителем, кажется, вместе со своими собственными переживаниями. Возможно, одна из самых изнурительных работ актера, во время исполнения которой он даже чуть было не сгорел на съемках — в буквальном смысле.

“Т-34” (2018)

Кадр из фильма “Т-34”

Полнометражный военный фильм — еще один вызов, который Петров не только принял, но и хорошо отработал. Образ лейтенанта Николая Ивушкина, принявшего управление танком в битве против фашистов, со временем вполне может встать в один ряд с плеядой других ярких персонажей советской классики военного кино — но это станет понятно лишь со временем. Сегодня же можно сказать, что фильм “Т-34” режиссера “Бригады” Алексея Сидорова собрал в прокате по всему миру свыше двух миллиардов рублей, а после получил несколько престижных премий “Золотой орел”. Сам же Александр, изображая подвиг молодого танкиста, обошелся без пафосных красок, которые могли бы испортить эту работу. И все сложилось идеально: спецэффекты, масштаб (в деревне Стрелковка специально для съемок выстроили отдельный поселок, для которого из Псковской и Тверской областей завезли порядка 30 двухсотлетних срубов; поставили и церковь, и сельскую школу, и конюшню) и, конечно, работа Петрова, который показал перерождение советского бойца без звания и фамилии, прошедшего фашистские концлагеря ради великой победы.

“Лед” (2017 год)

Аглая Тарасова и Александр Петров в фильме “Лед”Романтическая история, в которой актер поначалу даже не хотел сниматься. А потом признавался, что готов обсуждать эту картину бесконечно. Хоккеист Саша (Петров) в качестве наказания помогает восстановиться и реабилитироваться фигуристке Наде (Аглая Тарасова) после тяжелой травмы. Девушка при этом с характером и поначалу всячески отнекивается от хамоватого героя Петрова, но со временем проникается к Саше симпатией, а после — возвращается в большой спорт. Он, она, и травмы, которые исцеляет не столько медицина, сколько сила воли и большая любовь — довольно мелодраматичный сюжет. Но и тут актеру удается не переступать грани между романтичностью и пошлостью и балансировать не только на коньках.