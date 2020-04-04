Доктор Евгений Комаровский назвал самый распространённый симптом коронавируса

04.04.2020, 20:30, Разное

Доктор Евгений Комаровский озвучил новые данные о COVID-19, назвав самый распространённый симптом коронавируса. По его словам – это потеря обоняния и слуха, с которыми люди сталкиваются чаще всего.

В настоящий момент о природе коронавируса становится известно всё больше. Учёные многих стран проводят независимые исследования, стремясь понять, как диагностировать заболевание и после лечить. Доктор Евгений Комаровский отметил, зачастую потеря обоняния и слуха является единственным симптомом COVID-19, а насморк напротив, указывает на болезнь иного характера. Медики уже установили, выделения из носа нетипичны при коронавирусной инфекции. Стало известно и о том, как протекает инкубационный период. В среднем он длится около пяти дней, но недуг может развиться, проявившись уже на следующие сутки после заражения. Тем не менее, подавляющее большинство людей спокойно живут 12 дней, прежде чем возникают проблемы с самочувствием. Реже этот период длится более дух недель, и лишь у каждого сотого пациента он существенно продолжительнее.

Кроме того, Евгений Комаровский пояснил о новых данных, касающихся распространения коронавирусной инфекции. По уточнённой информации, при кашле опасная зона разлёта бактерий составляет 2,5 метра, а при чихе эта дистанция расширяется до 7-8 метров. Доктор считает, что такие показатели являются основанием для наказания людей, не прикрывающихся, чихая, и все подобные случаи нужно строго фиксировать.