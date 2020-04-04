Дочь Любови Успенской сняли на видео ползающей по американским улицам

04.04.2020, 20:30, Разное

Недавно в телепрограмме “Ты не поверишь!”, выходящей на канале НТВ, был показан неоднозначный сюжет, посвященный дочери Любови Успенской и запечатленный на видео. В ролике Татьяна Плаксина показана ползающей по улицам в США.

Кадры видеоролика демонстрируют момент, когда дочь знаменитости перелезает через ограду, а затем, встав на четвереньки, перебирается ползком прямо по улице. Проявление неадекватного поведения Татьяны Плаксиной вызывает у местных жителей немалое смущение, в результате они предполагают фактор использования дочерью Любови Успенской запрещенных препаратов. Примечательно, что такое предположение некоторым образом подтверждает и запись телефонного разговора молодой знаменитости с отцом, ставший достоянием окружающих в тот момент, когда она забыла отключить свой гаджет.

Сама Любовь Успенская заявляет, что не планирует прощать дочь после того, как та публично выдвинула ей обвинения в жестоком обращении. Единственным шансом для наследницы обрести прощение матери певица называет добровольное согласие Татьяны Плаксиной вернуться в медицинское учреждение для продолжения лечения.