Мнение: Прогноз “Черного лебедя”

04.04.2020, 20:20, Разное

Примечательноый прогноз Пентагона от 3 февраля 2020 года.

Североамериканское командование армии США прогнозирует от 80 000 до 150 000 смертей в США.

За полтора месяца до откровений Трампа о том, что в США может умереть от 100 000 до 200 000 человек.

Публикация документа очевидно должна подкрепить обвинения в адрес Трампа за "неэффективную борьбу с коронавирусом".

Военные оправдываются https://www.thedailybeast.com/army-warned-in-early-february-that-coronavirus-could-kill-150000-americans тем, что это один из сценариев, дабы если произойдет худшее, у них был план действий.

Что дополнило обвинения в адрес Трампа, обвинения в адрес генералитета, что связано с тем, что число заболевших среди военных оказалось выше прогнозных сценариев. По сути, Эспера также обвиняют в том, что он либо ориентировался на оптимистичные сценарии, где "ситуацию берут под контроль", либо же в том, что Пентагон не способен адекватно действовать даже по собственным планам.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Пентагона от 3 февраля (когда Трамп и Эспер еще заявляли, что ситуация под контролем), в США могут заболеть до 80 млн. человек и до полумиллиона потребуется госпитализация (имеются ввиду тяжелые случаи, в том числе необходимость использования ИВЛ).

В свете публикации таких прогнозов, вполне понятна локальная репрессия против командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который своими публичными жалобами и просьбами о помощи, фактически подкреплял подобные обвинения в некомпетентности, озвучиваемые в адрес Трампа и Эспера. Болезнь болезнью, но предстоящие выборы президента США никто не отменял. И для демократов это куда как более выгодная тема, нежели Рашагейт (хотя от него не откажутся). Плюс ко всему, в условиях экономического спада и коронавирусной эпидемии, тема украинской коррупции, которую республиканцы планировали сделать центральным элементом атаки на Байдена, отошла на 2-й план. Внутренние дела явственно вышли на первый план и там у Трампа нынче не все так хорошо, как ему хотелось бы.