Мнение: Письма: “Почему мы не можем видеться”

04.04.2020, 20:18, Разное

Последнее время приходят письма, которые можно было бы объединить в папку “Штурман на карантине”.

Очень много.

У меня скопилась масса материала на тему карантина, я вам потом озвучу кратко свое исследование.

А пока сразу два письма давайте рассмотрим.

Обе – Штурманы, по разную сторону баррикад.

jupiter_girl108

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, мое письмо подойдет для разбора.

У меня долгое время была дыра в ресурсе дружбы, но последние несколько лет все нормализовалось.

Я перестала нуждаться в том, чтобы вываливать кому-то свое непережеванное решето, научилась слушать, делиться ресурсами, и у меня появились две прекрасные подруги.

С одной из них мы работали вместе, потом стали куда-то выходить, общаться, путешествовать, ходить по музеям, сблизились.

Она очень красивая, добрая и щедрая девушка, я действительно люблю ее и по-настоящему отдыхаю и расслабляюсь рядом с ней. Она замечательно готовит, всегда дарит милые подарки, возит меня по разным местам (я без машины), угощает меня кофе на работе и т.д. Я стараюсь делать что-то для нее тоже.

(Почему автор акцентирует на том, что отдыхает и расслабляется по-настоящему?)

Не знаю, где проходят мои границы в текущей ситуации. Очень хотелось бы снять корону.

Я собиралась в Азию на весенние каникулы, а она на Кипр, в итоге я сдала билеты, а она поехала в Сочи, так как Кипр закрыли. Там она везде гуляла, посещала разные места несмотря на то, что нас просили ограничить перемещения. После возвращения в прошлые выходные очень хотела увидеться со мной, но я сказала, что я на карантине дома. Она обиделась, но сказала, что раз я боюсь встречаться, то ладно.

(Подруга обиделась, что автор ее отшила. Автор же считает, что подруга не имела права обижаться, ведь автор права. Видите, как Штурманы присваивают право другого человека реагировать по-своему? Они ждут единодушия под своим руководством. Но будь Штурман прав хоть сто раз, второй человек будет реагировать по-своему и это лучше вбить в свою штурманскую голову своей же скалкой)

Сейчас я уже 10 дней сижу дома на самоизоляции. Она постоянно ездит туда-сюда, встречается с подругами, приглашает людей домой на спортивные тренировки, ходить гулять с детьми, хотя она живет в большой доме с садом, где можно прекрасно отдыхать и двигаться.

(Штурманам кажется, что когда люди ведут себя по-своему, они бунтуют против Штурманов и тех правил, которым сами Штурманы следуют. Именно это бесит)

Она живет с тремя детьми, в другой части дома находится ее уже немолодая мама.

Я вроде бы понимаю, что мои границы зависят от моей СЗ, и я спрашивала осторожно, не боится ли она заразить кого-то, гуляя по улице? Она сказала, что нет.

(Штурман думает, что существует такая СЗ, чтобы можно было бы вложить человеку в голову свои мысли. Сокрушается, что ее СЗ не настолько велика, но оценивает ее настолько большой, чтобы своим вкрадчивым вопросом образумить Глупышу. Вот подруга была не в курсе возможности заразиться, а сейчас наша автор осторожно спросит, и так такая: “Аа! Точно!” Прозреет. Видите как Штурманы верят, что могут залезать другому человеку в мозг и что без них никак?)

Я не знаю, могу ли я и должна ли я с ней говорить. Ведь в мире ежедневно умирают тысячи людей, неужели ей на них наплевать?

(Вкрадчивый вопрос не помог, теперь Штурман хочет взять скалку и настучать подруге по голове. А еще взять указку и прочитать лекцию об умирающих)

Она человек тревожный, очень много думает и переживает о разном, постоянно посещает психолога, но в ситуации, когда весь мир летит к черту, она проявляет такую преступную халатность. Ее СЗ для меня тоже уже начала падать, либо это моя корона…

(Вот если вас что-то сильно бесит в подруге, вы можете порвать с этой подругой. Это как раз нормально, когда вас что-то возмущает в поведении другого и вы не хотите с ним иметь дело. Это в границах, если речь идет о принципиальных для вас вещах, а не о том, что спустя пару дней уже кажется вам не важным. А корона – это как раз думать, что вы осторооожно прокрадетесь и посильней надавите своими щипцами и заставите вам подчиниться. Вот это корона. Друзья, опишете вкрадчивому автору разницу?)

Совсем запуталась.

Спасибо большое за Ваш труд.

kotofey_7

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Читаю Ваш блог более 4 лет, спасибо за информацию, которую Вы даете.

В связи с последними событиями (вирус и как следствие самоизоляция) попала в ситуацию, в которой не знаю какое поведение будет правильным.

В отношениях 2 года, обоим по 28 лет. Живем раздельно, каждый живет с родными, часто ночуем другу у друга, остаемся на выходные. Съехаться предложений от него не поступало. В целом отношения хорошие, много времени проводим вместе, несколько раз ездили на отдых.

(Штурман ждет предложений съехаться, но предложения не поступают. Понятно, почему ждать конкретного предложения – штурманство?)

В связи с режимом самоизоляции у него дома родные приняли решение, чтобы он ко мне не приезжал, т.к. у них в доме есть пожилой человек.

(Это не парень сознательный, не приказ президента, не общепринятое в мире средство защиты, а самодурство родных. Так Штурман смещает акценты, чтобы обесценить преграду и представить, что перед его паровозом – совсем хлипкий шлагбаум)

К себе он также не зовет. Он мне постоянно пишет, что любит и очень скучает. Он озвучил, что поругался с родными, но видеться мы не сможем.

(Сидит надувшись Штурман, и парень под щипцами клянчит прощения, признается в любви и даже идет ругаться с родными. Ссору с родными она в шкатулку положила, но все равно ей голодно. Хотя если из-за вас ссорятся с родными, ваша СЗ падает, имейте в виду. В ваших интересах, чтобы и отношения с родителями-детьми, и рабочие дела – все становилось благодаря вам лучше, а не хуже. Но Сокровища постоянно кормят корону тем, что у человека все рушится из-за них. Как думаете, почему?)

Я понимаю, что он действительно зависит от родителей, раз живет с ними, что я не могу подвергать хоть какому-нибудь риску его родных.

(Она не может подвергать, а так бы конечно подвергла, если бы не была совестливой. Например, приперлась бы к нему в дом, и ее бы его родители с лестницы не спустили бы)

Но меня качает от всего этого очень сильно, по причине того, что у него есть личный автотранспорт, и при желании он мог бы мне сообщить об этой ситуации и как-то решить ее, в конце концов он мог бы собрать свои вещи и приехать ко мне на месяц ( у меня жилищные условия это позволяют), но я как понимаю, такой вариант только у меня в мечтах…

(Не в мечтах, а в планах. Штурман запланировал несколько выходов из ситуации за парня. Один другого лучше)

При этом он посещает магазины, несколько раз в неделю ездит на работу (там естественно есть и другие люди), и я понимаю, что можно было бы эту ситуацию решить, было бы желание, но в реальности я просто осознаю, что я не являюсь такой уж и важной частью его жизни, как он говорит.

(Лжец, конечно. Без еды обходиться сам не хочет и морить голодом родителей, ходит в магазин. Без денег тоже почему-то не может, ездит на работу по приказу начальства. А вот к ней, к своей богине, через окопы не ползет. Как-то живет без нее и не помирает. А должен был бы помирать. Ведь на словах говорит, что любит)

Я написала ему об этом письмо, в котором озвучила свои переживания, также написала, что на работу он также ходит, почему тогда мы не можем видеться. Я не знаю есть ли вообще будущее у таких отношений..он ответил, что как это понимать.

(Он давно под прессингом ее щипцов, а теперь он прочитал ультиматум. И понял, что отношения этой даме нужны на условиях: она – главная и он должен вращаться вокруг ее задницы как планета вокруг Солнца. Теперь сидит и думает, подходит ли ему ее жопа в качестве путеводной звезды)

Я не знаю, что ему на это ответить, поэтому не отвечаю. Он молчит тоже. Меня качает от всего этого, я не могу выбрать правильную линию поведения и следовать ей.

Я осознаю, что такое качание ни к чему хорошему не приведет.

Помогите, пожалуйста, разобраться с этой ситуацией.