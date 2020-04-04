 

Личное: Угробить внучку: миссия выполнима!

04.04.2020, 20:10, Разное

Ополоумевшая бабка семьи Тимати Симона, которая любит массаж ног ртом своей внучки, решила сидеть карантин с несчастным ребёнком. Ну, пока мамочка улучшает бесполезный свой рот перед случкой.

Кто в здравом уме оставит ребёнка с полусбрендевшей бабкой? Ну, в гареме Тимур-заде это принято.


Фото: Соцсети

Что сделала бабка с ребёнком? Чуть не угробила, потому что этот ребёнок нужен лишь для испытаний на нём самых прогрессивных методик воспитания.

Нормальные люди вообще не покупают в дом беговую дорожку, но у Симоны она уже есть, потому что дом, как у цыган, полная чашка с блюдцем.

«Самый лучший опыт — свой, а я её об этом предупреждала», — заявила бабка и выложила видео, как косенькая девочка брякнулась с дорожки.

Видео: Соцсети

Теперь совершенно понятно, что странный взгляд девочки — итог воспитания, а не плохой наследственности. Если ронять ребёнка, то какой ей стать?

Правила безопасности при использовании беговой дорожки довольно простые: надеть спортивную обувь, не баловаться, прикрепить шнур-фиксатор к поясу и не подпускать к тренажёру детей.

Все без исключения правила были нарушены. В итоге, девочка получила травму.


Фото: Соцсети

Что это — грибок, ожог или ссадина — спрашивают в комментариях поклонницы бабушкиного воспитания у Симоны и добавляют: ну, с каждым могло такое случиться.

Серьёзно? Прям с каждым?

По-моему, такое случается — причём, регулярно! — только у неадекватных родителей и безумных бабок. Всё, что происходит с ребёнком — зона ответственности взрослых, а значит виновата и мать, и бабка!

Я не могу понять, почему органы опеки хер кладут на свои прямые обязанности — защиту детей. Налицо явный случай неадекватного воспитания, нарушение закона, но московским социальным тёткам срать.

Если тётки из социальных служб не в состоянии справиться со своими прямыми обязанностями, то уголовное дело о халатности следует завести против них.

Где прописана Алиса Юнусова? Кто знает? Нужно подать заявление в полицию по месту регистрации и спасти ребёнка!

Источник: Лена Миро



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