Наталья Бондарчук рассказала, что перед смертью её мамы Инны Макаровой сиделка отказалась быть рядом

04.04.2020, 20:09, Разное

Советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист Наталья Бондарчук рассказала, что сиделка её мамы Инны Макаровой отказалась быть рядом с ней перед смертью. Об этом заслуженная артистка РСФСР пояснила в эфире программы «Ты не поверишь!».

69-летняя актриса, которая получила популярность после роли в фильме «Солярис», вспомнила, как на Новый год Инна Макарова сидела за столом вместе со своей семьей. Несмотря на то, что звезда кинокартины «Девчата» уже еле говорила, она погладила по голове каждого правнука и поцеловала дочь. «Мама все время была со мной. В соседней комнате. Сиделка, правда, испугалась, ушла от нас и передала мать в руки специалистам», – поведала Бондарчук.

Отметим, что на похоронах Инны Макаровой, которая умерла 25 марта 2020 года, присутствовало только два десятка человек, которые соблюдали дистанцию из-за пандемии коронавируса. По словам внучки звезды кинокартины «Девчата» Марии Бурляевой, у 93-летней актрисы были проблемы с легкими, но умерла она не из-за COVID-19.