 

Наталья Бондарчук рассказала, что перед смертью её мамы Инны Макаровой сиделка отказалась быть рядом

04.04.2020, 20:09, Разное

Советская и российская киноактриса, кинорежиссёр, сценарист Наталья Бондарчук рассказала, что сиделка её мамы Инны Макаровой отказалась быть рядом с ней перед смертью. Об этом заслуженная артистка РСФСР пояснила в эфире программы «Ты не поверишь!».
69-летняя актриса, которая получила популярность после роли в фильме «Солярис», вспомнила, как на Новый год Инна Макарова сидела за столом вместе со своей семьей. Несмотря на то, что звезда кинокартины «Девчата» уже еле говорила, она погладила по голове каждого правнука и поцеловала дочь. «Мама все время была со мной. В соседней комнате. Сиделка, правда, испугалась, ушла от нас и передала мать в руки специалистам», – поведала Бондарчук.

Отметим, что на похоронах Инны Макаровой, которая умерла 25 марта 2020 года, присутствовало только два десятка человек, которые соблюдали дистанцию из-за пандемии коронавируса. По словам внучки звезды кинокартины «Девчата» Марии Бурляевой, у 93-летней актрисы были проблемы с легкими, но умерла она не из-за COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / «Мама-трансформер» Маргарита Грачева выложила на суд подписчиков снимки с фотосессии

08.03 / Гаджеты: Смартфон Samsung Galaxy M21 с 48-Мп камерой может дебютировать 16 марта

19.03 / Максим Виторган раскритиковал «отфотошопленное» лицо Нино Нинидзе

04.04 / Российские радиостанции готовятся к банкротству и увольнениям из-за коронавируса

13.03 / Закаты, рассветы: Бен Аффлек и Ана де Армас на пляжной прогулке в Коста-Рике

23.02 / Мнение: Правила и границы

02.02 / «Ушел, не дождавшись внуков и моих песен»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его рождения

02.04 / У сотрудников авиакомпании “Победа” выявили коронавирус

23.03 / СМИ: принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма ждут двойню

30.03 / Мнение: Как эпидемия отменяет демократию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска