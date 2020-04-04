В Москве ограничили оказание услуг по лицензии на меддеятельность

04.04.2020, 20:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе временно приостановил оказание услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности в столице.

«Временно приостановить: <…> работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности», – говорится в указе, опубликованном на сайте мэра столицы.

Также Собянин сообщил, что определены органы исполнительной власти столицы, которые займутся составлением протоколов и наложением штрафов на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

«Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры: объединение административно-технических инспекций; департамент торговли и услуг; префектуры административных округов и управы районов; департамент образования и науки; Московская административная дорожная инспекция; государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости», – написал Собянин в своем блоге.

Также мэр обязал городские предприятия и учреждения обеспечивать дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями.

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул мэр.

Ранее в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что традиционные общегородские субботники, запланированные на 11 и 25 апреля, отменили.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.