Мнение: Ситуация с коронавирусом в США может стоить Трампу президентского кресла

04.04.2020, 20:00, Разное

Происходящее прямо сегодня в Нью-Йорке очень напоминает начало событий из знаменитого романа Стивена Кинга за тем лишь исключением, что реальная смертность от китайского коронавируса совершенно несопоставима с некогда придуманным писателем «супергриппом». Однако формально все законы жанра апокалипсиса соблюдены: США находятся в тяжелейшем комплексном кризисе.

Именно поэтому президент Трамп не брезгует принимать и оплачивать российскую медицинскую помощь, которая вызвала столько дискуссий.

Негативные прогнозы экспертов оправдались: США молниеносно превратились в главный эпицентр пандемии, уже выявлено свыше 245 тысяч инфицированных. На сегодняшний день коронавирус унес жизни более 6 тысяч американцев. Медицина сверхдержавы, и раньше бывшая «не для всех», откровенно не справляется с кризисом.

Чтобы не быть голословными, дадим слово самому президенту Дональду Трампу:

Я раньше видел такое только по телевизору, это происходило в каких-то далеких странах… Не в нашей стране… Вы видите эти черные мешки… И вы думаете, ну это же Элмхерст, больница, там должно быть какое-то оборудование в этих мешках… Но это не оборудование. Это люди.

Пока ситуация наихудшая именно в Нью-Йорке. Один из богатейших городов мира превратился в смертельную ловушку для своих обитателей. Телефон службы спасения 911 перегружен непрерывными звонками, больницы переполнены. В приемных покоях находятся чихающие и кашляющие люди, а чтобы попасть туда, необходимо отстоять огромные очереди. Знаменитый Центральный парк был превращен в огромный полевой госпиталь, на рейде перед городом стоит военно-медицинское судно, на улицах – передвижные рефрижераторы-морги.

Врачей и медсестер не хватает, власти рекрутируют студентов медицинских вузов и врачей-пенсионеров. Нет защитных масок, медработникам рекомендуют многократно использовать имеющиеся одноразовые. То же касается и спецодежды. Тесты на коронавирус больным и больничному персоналу проводятся только, если они находятся в таком состоянии, что надо в реанимацию. В остальных случаях всем ставят диагноз «простая простуда», чтобы не тратить дефицитные тесты.

Персонал учреждений здравоохранения записывает обращения к президенту Трампу с призывами о помощи. Происходящее прямо характеризуют как «ад», достойный страны третьего мира, нежели сверхдержавы. Даже самые богатые и хорошо оснащенные больницы Нью-Йорка находятся в кризисе, средства индивидуальной защиты выделяются только тем медработникам, что контактируют с зараженными коронавирусом. Из-за этого их коллеги, работающие в других отделениях, сами невольно становятся разносчиками инфекции.

Больницы из места излечения постепенно превращаются в источник заражения и распространения COVID-19: побывавших в приемном покое среди больных людей отправляют лечиться домой витаминами и аспирином. И это только начало системного кризиса в США. Эпидемию пока не удается взять под контроль, власти ожидают ее распространения в другие крупные города страны: Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт и проч. По прогнозам, от коронавируса могут умереть сотни тысяч американцев.

Возникает закономерный вопрос, что дальше? В ноябре 2020 года должны пройти президентские выборы в США, но вот состоятся ли они?

Еще несколько месяцев назад главным претендентом на победу был действующий президент Дональд Трамп. Однако, если он не сумеет взять ситуацию под контроль, политические конкуренты по американской традиции назначат его «стрелочником», ответственным за то, что не принял должных мер по предотвращению пандемии в США. После этого ситуация в мире может вновь кардинально перемениться.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/198093.html