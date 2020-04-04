Испания продлила чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом до 26 апреля

04.04.2020, 19:55, Новости дня

Правительство Испании в субботу, 4 апреля, продлило чрезвычайное положение в стране до 26 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Педро Санчес.

“Нам нужно больше времени для поддержки коллективных усилий”, – заявил Санчес.

Согласно информации испанской газеты El Pais премьер принял решение после консультаций с научным комитетом, анализирующим данные и статистические модели развития эпидемии.

Estamos cerca de doblegar la curva. Necesitamos más tiempo, mantener el esfuerzo colectivo que ya da los primeros frutos para seguir reduciendo contagios. Por eso el #CMin solicitará al @Congreso_Es prorrogar el estado de alarma hasta el 25 de abril.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Zl6u4iFwKV

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 4, 2020

Карантинные мероприятия были введены в Испании 14 марта, а потом продлены до 9 апреля.

Испания опередила Италию по количеству инфицированных.

По состоянию на 4 апреля в Испании от коронавирусной инфекции умерли 11 744 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них более 235 тыс. выздоровели, около 61 тыс. умерли.