Сокурсник Путина Швец: Уханьский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ

04.04.2020, 19:55, Новости дня

Институт вирусологии в китайском Ухане, ставшем первым городом с COVID-19, интересует спецслужбы России. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” выразил бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

“Уханьский институт вирусологии представляет большой интерес для спецслужб РФ. Таких центров по миру можно на пальцах пересчитать, и все они следят друг за другом. В составе сборной России на Военных играх (проходили в Ухане с 15-го по 28 октября 2019 года. – “ГОРДОН”) однозначно присутствовали представители ГРУ и ФСБ. Но поскольку вирусология требует специальных знаний, помимо чепиг и мишкиных там должны были присутствовать и эксперты (вполне вероятно, из “Вектора”, самого крупного в РФ центра вирусологии). И один из них мог не подозревать, что является переносчиком вируса”, – сказал Швец.

Бывший разведчик отметил, что наиболее убедительной версией он считает преднамеренное занесение CОVID-19 из РФ в Ухань.

Сокурсник Путина Швец: Если спецслужбы РФ занесли коронавирус в Ухань – это шанс для “преемников” убрать Путина, обвинив его в злодействе. Читайте полную версию интервью

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.