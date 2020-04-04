В Италии за сутки от коронавируса умерли 680 человек. Это минимальное количество жертв с 28 марта

04.04.2020, 19:55, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 680 человек, свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения страны.

Это минимальные суточные потери за последнюю неделю – с 28 марта, когда было зафиксировано 663 смерти. Общее количество жертв эпидемии в Италии по состоянию на 4 апреля выросло до 15 361 человека.

Число выздоровевших выросло до 20 996 (+1238 по сравнению со вчерашним днем).

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 с учетом выздоровевших и умерших составляет 124 632. Таким образом, Италия теперь занимает третье место по числу инфицированных в мире после США (278 568) и Испании (124 736).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,14 млн, из них почти 234 тыс. выздоровели, а почти 61 тыс. умерли.