 

В Новгородской области в водоеме нашли тело 8-летнего ребенка

04.04.2020, 19:53, Разное

Сотрудники СК РФ по Новгородской области начали проверку по факту гибели 8-летнего мальчика на территории одного из поселков. Трагический инцидент произошел 4 апреля.
Согласно предварительной информации, ребенок прогуливался вместе с матерью во дворе дома. В определенный момент жительница обнаружила отсутствие сына рядом с ней. Она сразу же принялась разыскивать 8-летнего мальчика и через время нашла его в водоеме без признаков жизни.

Сотрудники Следкома РФ в настоящее время проводят доследственную проверку. Они осматривают место инцидента и проводят другие необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств трагедии. Судмедэкспертиза установит точные причины смерти школьника. Потом правоохранители примут процессуальное решение.

В прошедшем году в Новгородской области утонул ребенок, его труп в процессе поисков нашли близкие родственники. В течение нескольких дней его искала группа волонтеров, включая родных мальчика.



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